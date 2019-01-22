Тагильские спортсмены заняли призовые места в областных соревнованиях по дзюдо
Сегодня, 18:57СпортФото: Официальный сайт Федерации дзюдо Свердловской области
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Тагильчанка Регина Киселева завоевала первую строку спортпротокола Первенства Свердловской области по дзюдо, Виктория Гринюк – вторую, Максим Бахтин – третью.
Сюжеты: Нижний Тагил
Спортсмены из Нижнего Тагила приняли участие в областных соревнованиях. За призовые места боролись юниоры и юниорки до 23 лет. Более 100 спортсменов, принявших участие в Первенстве региона, боролись за право попасть в состав свердловской сборной, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
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