Тагильские спортсмены заняли призовые места в областных соревнованиях по дзюдо

Спортсмены из Нижнего Тагила приняли участие в областных соревнованиях. За призовые места боролись юниоры и юниорки до 23 лет. Более 100 спортсменов, принявших участие в Первенстве региона, боролись за право попасть в состав свердловской сборной, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.