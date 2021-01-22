Напомним, что 13 февраля желающие смогут и очно участвовать в забеге «Лыжня России 2021», который пройдет 13 февраля в Нижнем Тагиле на базе СК «Аист». Однако формат будет не обычным. Из-за COVID-19 не будет массового старта. Его разделят не несколько этапов по 50 человек.