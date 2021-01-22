Свердловчане могут принять участие в «Лыжне России — 2021» дистанционно

Свердловчане могут принять участие в «Лыжне России — 2021» дистанционно

Сегодня, 13:55СпортPhoto: 1Mediainvest.ru
В Свердловской области участники «Лыжни России — 2021» могут соревноваться онлайн, сообщает Департамент информационной политики региона.

Женщинам необходимо пробежать на лыжах пять километров, а мужчинам — десять. Результат следует зафиксировать в специальном приложении. Это может быть фитнес-трекер, умный браслет или спортивные часы.

Результаты можно отправить в виде скриншота или ссылки на трек на почту организаторов до 13 февраля 2021 года.

Напомним, что 13 февраля желающие смогут и очно участвовать в забеге «Лыжня России 2021», который пройдет 13 февраля в Нижнем Тагиле на базе СК «Аист». Однако формат будет не обычным. Из-за COVID-19 не будет массового старта. Его разделят не несколько этапов по 50 человек.

Stories:
Нижний Тагил
Related news:
участиеонлайнлыжиНижний Тагил
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы