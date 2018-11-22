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44 спортсмена из Нижнего Тагила примут участие в международных детских играх
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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44 спортсмена из Нижнего Тагила примут участие в международных детских играх

Сегодня, 16:58СпортФото: страница ВК Кубок Александра Попова/ alexanderpopovcup
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