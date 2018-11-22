44 спортсмена из Нижнего Тагила примут участие в международных детских играх

Команда спортсменов Нижнего Тагила с 6 по 8 декабря представит город на XI Кубке Александра Попова в Казани. В соревнованиях примут участие команды из 60 регионов России, стран СНГ и Европы.

Перед поездкой в Казань участники встретятся с мэром Нижнего Тагила Владиславом Пинаевым, там им вручат специальную экипировку с названием города.

Самыми многочисленными представителями команды станут 30 художественных гимнасток из СШОР №3 имени Лопатина. Также Нижний Тагил представят 6 юношей и 4 девушки на турнире лыжников в гонке с выбыванием для спортсменов 2003-2004 и 2005-2006 годов рождения, а также в спринтерских эстафетах. Среди лыжников спортсмены из спортивных школ «Спутник», «Уралец», «Аист» и «Старт». Также на соревнования отправятся 44 пловца из спортивных школ «Спутник» и «Юпитер».