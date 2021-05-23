Тагильские велосипедисты стати победителями чемпионата и первенства России

Тагильские велосипедисты стати победителями чемпионата и первенства России
Тагильские велосипедисты стати победителями чемпионата и первенства России
Сегодня, 18:20СпортФото: 1mediainvest.ru
Спортсмены из Нижнего Тагила стали победителями чемпионата и первенства России по велоспорту-шоссе среди лиц с интеллектуальными нарушениями. Соревнования прошли на горе Долгой.

В команде было девять воспитанников спортивно-адаптивной школы имени Михалины Лысовой. Семеро из ребят смогли подняться на пьедестал почета.

Алексей Лукиянов и Сергей Гуляев стали чемпионами России в парной гонке на 25 километров. Лукиянов и Гуляев также заняли первое и второе место в индивидуальной гонке, Семен Булдаков — третье, сообщает «Тагильский рабочий».

Елизавета Рыжова и Карина Билоус одержали победу среди девушек в парной гонке на 25 километров. Рыжова получила второе «золото» после индивидуального заезда, а Билоус стала «серебряным» призером.

Среди молодых людей Иван Рыжов и Руслан Билоус стали победителями в парной гонке. В индивидуальной Рыжов оказался первым, а Билоус третьим.

Напомним, в начале мая медали первенства УрФО завоевали юные дзюдоисты из Нижнего Тагила. Девочки стали чемпионками в командном турнире в составе сборной Свердловской области.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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