Тагильские велосипедисты стати победителями чемпионата и первенства России

Спортсмены из Нижнего Тагила стали победителями чемпионата и первенства России по велоспорту-шоссе среди лиц с интеллектуальными нарушениями. Соревнования прошли на горе Долгой.

В команде было девять воспитанников спортивно-адаптивной школы имени Михалины Лысовой. Семеро из ребят смогли подняться на пьедестал почета. Алексей Лукиянов и Сергей Гуляев стали чемпионами России в парной гонке на 25 километров. Лукиянов и Гуляев также заняли первое и второе место в индивидуальной гонке, Семен Булдаков — третье, сообщает «Тагильский рабочий». Елизавета Рыжова и Карина Билоус одержали победу среди девушек в парной гонке на 25 километров. Рыжова получила второе «золото» после индивидуального заезда, а Билоус стала «серебряным» призером. Среди молодых людей Иван Рыжов и Руслан Билоус стали победителями в парной гонке. В индивидуальной Рыжов оказался первым, а Билоус третьим. Напомним, в начале мая медали первенства УрФО завоевали юные дзюдоисты из Нижнего Тагила. Девочки стали чемпионками в командном турнире в составе сборной Свердловской области. Медали первенства УрФО завоевали юные дзюдоисты из Нижнего Тагила

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