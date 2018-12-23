Нижнетагильские спортсмены отметили 70-летие местного хоккея

22 декабря во Дворце ледового спорта имени В.К. Сотникова отпраздновали юбилей нижнетагильского хоккея, эпоха которого стартовала в 1948 году с команды «Дзержинец».

Чествование ветеранов-спортсменов началось с турнира юных хоккеистов и лазерного шоу. Позже с поздравительным словом к присутствующим обратился глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

В заключении прошёл ветеранский матч между командами «Спутник» и екатеринбургским «Автомобилистом». Бурно поддерживаемые болельщиками нижнетагильские спортсмены, тем не менее, уступили гостям со счётом 3:4, сообщает «Тагильский рабочий».