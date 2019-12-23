Свердловские спортсмены привезли 10 наград с XIX зимних Сурдлимпийских игр
Спортсмены из Свердловской области завоевали 10 медалей на XIX зимних Сурдлимпийских играх. Соревнования проходили с 12 по 21 декабря в Италии, сообщается на информационном портале региона.
Два золота в копилку российской сборной принес сноубордист Алексей Казанцев. Золотую и серебряную медаль взяла шахматистка Юлия Туркеева. Еще одно серебро у сноубордиста Даниила Истомина, а бронза — у шахматистки Ольги Герасимовой. В составе сборной России по хоккею свердловчанин Сергей Кунников стал бронзовым призером Сурдлимпийских игр.
Всего в соревнованиях участвовали семь спортсменов Свердловской области в трех дисциплинах: сноуборд, хоккей с шайбой, шахматы. При этом уральская команда стала дебютантом Сурдлимпиады.
Всего на XIX зимних Сурдлимпийских играх разыгрывалось 36 комплектов наград в шести дисциплинах спорта глухих: горнолыжном спорте, кёрлинге, лыжных гонках, сноуборде, хоккее с шайбой и шахматах. В составе российской команды было 87 спортсменов.