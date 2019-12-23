Свердловские спортсмены привезли 10 наград с XIX зимних Сурдлимпийских игр

Два золота в копилку российской сборной принес сноубордист Алексей Казанцев. Золотую и серебряную медаль взяла шахматистка Юлия Туркеева. Еще одно серебро у сноубордиста Даниила Истомина, а бронза — у шахматистки Ольги Герасимовой. В составе сборной России по хоккею свердловчанин Сергей Кунников стал бронзовым призером Сурдлимпийских игр.

Всего в соревнованиях участвовали семь спортсменов Свердловской области в трех дисциплинах: сноуборд, хоккей с шайбой, шахматы. При этом уральская команда стала дебютантом Сурдлимпиады.