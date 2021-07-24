Первую медаль на Олимпиаде в Токио завоевала сборная России

Серебряным призером в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров у женщин 24 июля стала 24-летнаяя ярославчанка Анастасия Галашина, сообщается на официальном сайте Олимпийского комитета России. До Олимпийских игр в Токио спортсменка дважды выигрывала чемпионат Европы и дважды становилась серебряным призером, также завоевала бронзу чемпионата мира.
Россиянка набрала в финале 251,1 балла. Китаянка Цянь Яна, выигравшая золото, набрала 251,8 балла, установив олимпийский рекорд. Еще одна спортсменка из России Юлия Каримова не смогла выйти в финал, она заняла 13-е место в квалификации.
Напомним, исполнительный директор оргкомитета Олимпийских игр в Токио Тосиро Муто оценивал шансы на возможную отмену соревнований из-за COVID-19.