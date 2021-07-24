Первую медаль на Олимпиаде в Токио завоевала сборная России

Первый комплект наград на Олимпийских играх в Токио был разыгран в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров у женщин. В копилке сборной России первая медаль.

Серебряным призером в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров у женщин 24 июля стала 24-летнаяя ярославчанка Анастасия Галашина, сообщается на официальном сайте Олимпийского комитета России. До Олимпийских игр в Токио спортсменка дважды выигрывала чемпионат Европы и дважды становилась серебряным призером, также завоевала бронзу чемпионата мира. Россиянка набрала в финале 251,1 балла. Китаянка Цянь Яна, выигравшая золото, набрала 251,8 балла, установив олимпийский рекорд. Еще одна спортсменка из России Юлия Каримова не смогла выйти в финал, она заняла 13-е место в квалификации. Напомним, исполнительный директор оргкомитета Олимпийских игр в Токио Тосиро Муто оценивал шансы на возможную отмену соревнований из-за COVID-19. Оргкомитет ОИ-2020 не исключил отмену Олимпиады из-за пандемии коронавируса

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