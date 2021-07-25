Первую золотую медаль на Олимпиаде в Токио завоевала сборная России

Первую золотую медаль на Олимпиаде в Токио завоевала сборная России
Первую золотую медаль на Олимпиаде в Токио завоевала сборная России
Сегодня, 15:25СпортФото: Олимпийский комитет России / Olympic.ru
Первую золотую медаль в копилку сборной России принесла Виталина Бацарашкина в финале по стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров.

Виталина Бацарашкина с олимпийским рекордом выиграла золотую медаль в финале по стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров, сообщается на официальном сайте Олимпийского комитета России. Она набрала 240,3 балла. Лидировавшая до заключительного выстрела болгарка Антоанета Костадинова стала серебряным призером с результатом 239,4 балла. Третье место заняла китаянка Цзян Жаньсинь, набрав 218,0 баллов.

В первый день соревнований отечественные спортсмены получили две медали. Тхэквондист Михаил Артамонов стал бронзовым призером олимпийских игр в весовой категории до 58 килограммов. А Анастасия Галашина, напомним, завоевала серебро в стрельбе из пневматической винтовки с десяти метров.

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