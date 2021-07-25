Первую золотую медаль на Олимпиаде в Токио завоевала сборная России

В первый день соревнований отечественные спортсмены получили две медали. Тхэквондист Михаил Артамонов стал бронзовым призером олимпийских игр в весовой категории до 58 килограммов. А Анастасия Галашина, напомним, завоевала серебро в стрельбе из пневматической винтовки с десяти метров.