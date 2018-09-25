Тагильские атлеты заняли призовые места в областном турнире «Сильные духом»

23 сентября спортсмены из Новой Ляли, Новоуральска, Невьянска, Нижнего Тагила и Екатеринбурга приняли участие в областном командном турнире «Сильные духом». Участники разделились на профессионалов и любителей и начали соревноваться в категориях для женщин и мужчин. Представителям сильной половины нужно было подтягиваться и отжиматься на брусьях, прекрасный пол выполнял пресс и приседания.