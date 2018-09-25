Тагильские атлеты заняли призовые места в областном турнире «Сильные духом»

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В четвёртый раз в Нижнем Тагиле проводится областной командный турнир по силовым видам спорта «Сильные духом». В этом году посоревноваться в выполнении силовых упражнений съехались 40 спортсменов из городов Свердловской области.
Сюжеты: Нижний Тагил
23 сентября спортсмены из Новой Ляли, Новоуральска, Невьянска, Нижнего Тагила и Екатеринбурга приняли участие в областном командном турнире «Сильные духом». Участники разделились на профессионалов и любителей и начали соревноваться в категориях для женщин и мужчин. Представителям сильной половины нужно было подтягиваться и отжиматься на брусьях, прекрасный пол выполнял пресс и приседания.
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Как сообщает пресс-служба ОМСО «Воркаут Нижний Тагил», в мужской категории среди любителей, а также в женской абсолютной категории тагильские команды завоевали первые и вторые места. В мужской категории для профессионалов тагильчане заняли все места на пьедестале почёта.
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