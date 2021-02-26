Пловцы из Нижнего Тагила успешно выступили на чемпионате УрФО в Челябинске

Участие в чемпионате приняли представители клуба «Спутник», сообщает «Тагильский рабочий».
Максим Колясов смог завоевать четыре «золота» в плавании вольным стилем на дистанциях: 200, 400, 800 и 1500 метров.
Дарья Устинова победила в плавании на спине на дистанциях: 50, 100 и 200 метров.
Валерия Саламатина стала лучшей в плавании вольным стилем на дистанциях: 100, 200 и 400 метров.
Дарья Муллакаева забрала три «серебра» в личных видах.
Напомним, боксёр из Нижнего Тагила стал чемпионом Свердловской области в весовой категории до 69 кг.