Тагильский спортсмен участвует в чемпионате мира по гребному слалому
Сегодня, 13:00СпортФото: «Тагильский рабочий»
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Дмитрий Храмцов из Нижнего Тагила в составе сборной России соревнуется в чемпионате по гребному слалому, который проходит в Рио-де-Жанейро.
Сюжеты: Нижний Тагил
В первый день соревнований прошли командные гонки. Дмитрий Храмцов вместе с Кириллом Сеткиным из Алтая и Александром Непогодиным из Московской области показал 12-й результат.
Дальше спортсменов ждут квалификации в личных заездах.
19-летний Дмитрий тренируется в спортивной школе олимпийского резерва «Уралец» под руководством Сергея Салтанова и Ольги Гвоздевой. Спортсмен становился призером первенства мира в командной гонке в 2012 и 2013 годах, пишет «Тагильский рабочий».
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