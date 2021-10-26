Чемпионом мира стал кикбоксер из Нижнего Тагила Иван Булдаков

Чемпионом мира стал кикбоксер из Нижнего Тагила Иван Булдаков
Чемпионом мира стал кикбоксер из Нижнего Тагила Иван Булдаков
Сегодня, 16:29СпортФото: pixabay.com
Воспитанник нижнетагильской спортивной школы «Старт» получил золотую медаль в Италии.

Иван Булдаков из Нижнего Тагила занял первое место в спортивном единоборстве. 20-летний парень стал чемпионом в секции «фулл-контакт с лоу-киком». Спортсмен с первой попытки взял спортивный титул. Кроме того, Иван Булдаков получил звание мастера спорта международного класса.

Кикбоксер провел три боя с финалистом Чемпионата мира 2019 года в весовой категории до 54 кг. В каждом из подходов нижнетагильский спортсмен одержал победу. Тренером Ивана является мастер спорта России Максим Айсин. Об этом сообщили в общественно-политической газете «Тагильский рабочий».

Сюжеты:
Нижний Тагил
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