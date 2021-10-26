Чемпионом мира стал кикбоксер из Нижнего Тагила Иван Булдаков

Кикбоксер провел три боя с финалистом Чемпионата мира 2019 года в весовой категории до 54 кг. В каждом из подходов нижнетагильский спортсмен одержал победу. Тренером Ивана является мастер спорта России Максим Айсин. Об этом сообщили в общественно-политической газете «Тагильский рабочий».