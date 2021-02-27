Российский лыжник Большунов завоевал первую золотую медаль на чемпионате мира

Российский лыжник Александр Большунов впервые в карьере стал чемпионом мира. Он получил золотую медаль на чемпионате мира в Германии в Оберсдорфе.

Спортсмен за 1,11 часа преодолел дистанцию 30 километров и занял первое место в скиатлоне, сообщает ТАСС. Второе место получил норвежец Симен Крюгер, а третье — норвежец Ханс Кристер Холунн. Сегодня я понимал, что могу бежать и побеждать,в интервью «Матч-ТВ» рассказал Большунов. По словам лыжника, на финишном спуске он чуть не заплакал. Отмечается, что золото, которое получил спортсмен, стало первой медалью для российской сборной на этих состязаниях. Видео: "Матч-ТВ" Напомним, в чемпионате мира по лыжному спорту также приняли участие трое спортсменов из Нижнего Тагила: Илья Маньков, Кристина Прокопьева и Михаил Пуртов. Впервые три тагильчанина выступят на чемпионате мира по лыжному спорту в Германии

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