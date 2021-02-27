Российский лыжник Большунов завоевал первую золотую медаль на чемпионате мира

Российский лыжник Большунов завоевал первую золотую медаль на чемпионате мира

Сегодня, 21:24СпортФото: скриншот прямого эфира "Матч-ТВ"
Российский лыжник Александр Большунов впервые в карьере стал чемпионом мира. Он получил золотую медаль на чемпионате мира в Германии в Оберсдорфе.

Спортсмен за 1,11 часа преодолел дистанцию 30 километров и занял первое место в скиатлоне, сообщает ТАСС. Второе место получил норвежец Симен Крюгер, а третье — норвежец Ханс Кристер Холунн.

Сегодня я понимал, что могу бежать и побеждать,в интервью «Матч-ТВ» рассказал Большунов.

По словам лыжника, на финишном спуске он чуть не заплакал.

Отмечается, что золото, которое получил спортсмен, стало первой медалью для российской сборной на этих состязаниях.

Видео:"Матч-ТВ"

Напомним, в чемпионате мира по лыжному спорту также приняли участие трое спортсменов из Нижнего Тагила: Илья Маньков, Кристина Прокопьева и Михаил Пуртов.

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