Российский лыжник Большунов завоевал первую золотую медаль на чемпионате мира

Спортсмен за 1,11 часа преодолел дистанцию 30 километров и занял первое место в скиатлоне, сообщает ТАСС. Второе место получил норвежец Симен Крюгер, а третье — норвежец Ханс Кристер Холунн.
Сегодня я понимал, что могу бежать и побеждать,в интервью «Матч-ТВ» рассказал Большунов.
По словам лыжника, на финишном спуске он чуть не заплакал.
Отмечается, что золото, которое получил спортсмен, стало первой медалью для российской сборной на этих состязаниях.
Напомним, в чемпионате мира по лыжному спорту также приняли участие трое спортсменов из Нижнего Тагила: Илья Маньков, Кристина Прокопьева и Михаил Пуртов.