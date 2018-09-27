Тагильчанка стала чемпионкой мира по пожарно-спасательному спорту

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Жительница Нижнего Тагила Алина Милосердова одержала победу в чемпионате мира по пожарно-спасательном спорту.
Сюжеты: Нижний Тагил
Представители 10 стран приняли участие в чемпионате мира среди девушек и юношей по пожарно-спасательному спорту в Варне в Болгарии.
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26 сентября состоялись соревнования по подъему по штурмовой лестнице в окно учебной башни. Сборная России одержала победу. Тагильчанка Алина Милосердова осуществила подъем за 7,40 секунд, информирует «Официальный сайт администрации Нижнего Тагила».
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