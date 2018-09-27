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Тагильчанка стала чемпионкой мира по пожарно-спасательному спорту
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Podem po shturmovoy lestnice na 4 y etazh uchebnoy bashni

Тагильчанка стала чемпионкой мира по пожарно-спасательному спорту

Сегодня, 13:45Спорт
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