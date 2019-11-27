Песков рассказал о подготовке к Универсиаде в Екатеринбурге после замечаний WADA
Сегодня, 19:19СпортФото: kremlin.ru
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о том, как идет подготовка к Универсиаде-2023 в Екатеринбурге после рекомендаций WADA, пишет Федеральное агентство новостей.
Сюжеты: Екатеринбург
На пресс-конференции журналисты поинтересовались у Пескова, рассматривается ли вопрос о переносе Универсиады из России. Пресс-секретарь пояснил, что какие последуют решения WADA пока неизвестно, пока даны лишь рекомендации.
Пока все мероприятия готовятся по плану. Что будет после вынесения того или иного решения, пока говорить преждевременно, ответил Песков.
Всемирное антидопинговое агентство WADA предъявило претензии по поводу того, что базы взятых у спортсменов проб не совпадают с базами российского антидопингового агентства РУСАДА. Если Россия не предоставит объяснения по этому вопросу, то российскую сборную могут дисквалифицировать от участия в двух Олимпиадах.
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