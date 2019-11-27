Песков рассказал о подготовке к Универсиаде в Екатеринбурге после замечаний WADA

На пресс-конференции журналисты поинтересовались у Пескова, рассматривается ли вопрос о переносе Универсиады из России. Пресс-секретарь пояснил, что какие последуют решения WADA пока неизвестно, пока даны лишь рекомендации.

Пока все мероприятия готовятся по плану. Что будет после вынесения того или иного решения, пока говорить преждевременно, ответил Песков.