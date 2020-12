Тагильчанка заняла пятое место на чемпионате России по фигурному катанию

Воспитанница школы «Спутник» по фигурному катанию Нижнего Тагила Майа Хромых выступила на чемпионате России и заняла пятую строчку.

14-летняя спортсменка оказалась на седьмом месте после выполнения короткой программы. После удачного выступления в произвольной поднялась до пятой строчки. Места выше заняли опытные призеры европейского чемпионата. Первое место заняла Анна Щербакова, второе — Камила Валиева, а третье — Александра Трусова. Напомним, турнир проходил в Челябинске. Перед выступлением тагильская фигуристка тренировалась в Москве в группе заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. В этом сезоне Майя дважды становилась призером этапов Кубка России. Тагильская фигуристка Майя Хромых принимает участие в чемпионате России

