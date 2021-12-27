Тагильские тхэквондисты вернулись с предновогоднего турнира с медалями

Спортсмены из Нижнего Тагила вернулись домой с Новогоднего аттестационного турнира по тхэквондо из Екатеринбурга с несколькими наградами — копилка тагильчан пополнилась 6 золотыми, 8 серебряными и двумя бронзовыми медалями. В соревнованиях принимали участия спортсмены из Сухого Лога, Первоуральска, Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Верхней Пышмы, Березовского и Заречного. За медали боролись около 250 ребят.