Тагильские тхэквондисты вернулись с предновогоднего турнира с медалями

Тагильские тхэквондисты вернулись с предновогоднего турнира с медалями
Тагильские тхэквондисты вернулись с предновогоднего турнира с медалями
Сегодня, 21:03СпортФото: TagilCity.ru
Тхэквондисты из СШОР «Юпитер» Нижнего Тагила привезли сразу несколько медалей с предновогоднего турнира. Соревнования проходили в Екатеринбурге.

Спортсмены из Нижнего Тагила вернулись домой с Новогоднего аттестационного турнира по тхэквондо из Екатеринбурга с несколькими наградами — копилка тагильчан пополнилась 6 золотыми, 8 серебряными и двумя бронзовыми медалями. В соревнованиях принимали участия спортсмены из Сухого Лога, Первоуральска, Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Верхней Пышмы, Березовского и Заречного. За медали боролись около 250 ребят.

Свои награды тагильские тхэквондисты получили в разных весовых и возрастных категориях.

Так золото досталось Христине Путря, Злате Ушаковой, Илье Платонкину, Савелию Наговицыну, Даниилу Якубову и Валерии Кулаковой. Вторыми стали Артем Крюков, Семен Байков, Кристина Едомина, Софья Носкова, Тимофей Кояков, Александр Шандалович, Матвей Статных и Лев Тропин. Бронзу привезли домой Руслана Семячкова и Матвей Глазырин.

Фото:tagilcity.ru

Тренируют ребят Максим Наговицын, Екатерина Выборнова и Елена Небогатова.

Сюжеты:
Нижний ТагилЭксклюзив
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