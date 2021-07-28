Тагильчанка заняла 7 место на Олимпиаде в плавании на дистанции 1500 метров

Анастасия Кирпичникова из Нижнего Тагила в финальном заплыве на дистанции 1500 метров вольным стилем на летних Олимпийских Играх заняла 7 место. Результат Насти — 16.00,38.
Золотая медаль досталась представительнице США Кэти Ледеки, она стала шестикратной олимпийской чемпионкой.
У тагильчанки впереди еще несколько соревнований — плавание в бассейне на дистанции 800 метров, и плавание на открытой воде на дистанции 10 километров.
Напомним, Анастасия Кирпичникова стала первой россиянкой, которая выступает на летних Олимпийских играх в Токио в двух видах плавания — на открытой воде и в бассейне. Для спортсменки из Нижнего Тагила это первая в ее жизни Олимпиада.