Тагильчанка заняла 7 место на Олимпиаде в плавании на дистанции 1500 метров

Напомним, Анастасия Кирпичникова стала первой россиянкой, которая выступает на летних Олимпийских играх в Токио в двух видах плавания — на открытой воде и в бассейне. Для спортсменки из Нижнего Тагила это первая в ее жизни Олимпиада.