Тагильчанин Илья Маньков выступит на этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах в Германии

Тагильчанин Илья Маньков выступит на этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах в Германии

Сегодня, 17:00СпортPhoto: pixabay.com
Спортсмен из Нижнего Тагила Илья Маньков включен в состав сборной России для участия в этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах.

Соревнование пройдет в Оберсдорфе, Германия, пишет «Тагильский рабочий».

Сегодня состоится квалификация.

Всего на участие заявлены 62 спортсмена, однако, список может сократиться, так как один из членов польской сборной получил положительный тест на коронавирус.

Отмечается, что для прохождения в основную стадию соревнований, нужно войти в 50 лучших спортсменов.

Напомним, ранее стало известно, что спортсмены из Нижнего Тагила заняли призовые места на первенстве по Свердловской области по легкой атлетике.

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