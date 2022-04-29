«Универсиада-2023» перенесена из Екатеринбурга

Право на проведение игр было отложено в ходе онлайн-заседания. Сама Универсиада планировалась на 7–19 августа 2023 года.
Напомним, объекты для проведения мероприятия находятся в стадии строительства. Ранее министр спорта Олег Матицын заявлял, что есть риск сорвать игры, потому что имеется давление со стороны некоторых стран по отмене соревнований. В частности, приходится искать решения по импортозамещению, а также альтернативных поставщиков. В общей сложности планируется возвести 40 объектов инфраструктуры.