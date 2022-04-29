«Универсиада-2023» перенесена из Екатеринбурга

«Универсиада-2023» перенесена из Екатеринбурга
«Универсиада-2023» перенесена из Екатеринбурга
Сегодня, 12:11СпортФото: pixabay.com
Проведение летней Универсиады 2023 года было перенесено из Екатеринбурга. Решение было принято комитетом Международной федерации университетского спорта (FISU), сообщила его пресс-служба.

Право на проведение игр было отложено в ходе онлайн-заседания. Сама Универсиада планировалась на 7–19 августа 2023 года.

Напомним, объекты для проведения мероприятия находятся в стадии строительства. Ранее министр спорта Олег Матицын заявлял, что есть риск сорвать игры, потому что имеется давление со стороны некоторых стран по отмене соревнований. В частности, приходится искать решения по импортозамещению, а также альтернативных поставщиков. В общей сложности планируется возвести 40 объектов инфраструктуры.

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