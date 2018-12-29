«Лыжня России - 2019» пройдёт в Нижнем Тагиле 9 февраля 2019 года
Сегодня, 08:00СпортФото: vk.com/ski_track_of_russia
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Стали известны подробности проведения «Лыжни России» в Нижнем Тагиле. Любители активного отдыха и лыжного спорта смогут принять участие в забеге 9 февраля на полигоне «Старатель».
Сюжеты: Нижний Тагил
Массовый забег готов принять около 10 тыс. участников и 1 тыс. организаторов. Длинна трассы, на которой пройдёт гонка, составит 2 тыс. 700 метров. Забег пройдёт по трём категориям: массовый, спортивный и VIP-забег. Победители в спортивных гонках среди мужчин и женщин получат в качестве призов снегоходы.
Помимо соревнований гостей ждёт культурная и развлекательная программа. Также традиционно будут организованы точки питания с солдатской кашей и горячим чаем, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила. На данный момент в плане организации решаются вопросы о размещении участников и подготовке парковочных мест для гостей.
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