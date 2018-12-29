«Лыжня России - 2019» пройдёт в Нижнем Тагиле 9 февраля 2019 года

Массовый забег готов принять около 10 тыс. участников и 1 тыс. организаторов. Длинна трассы, на которой пройдёт гонка, составит 2 тыс. 700 метров. Забег пройдёт по трём категориям: массовый, спортивный и VIP-забег. Победители в спортивных гонках среди мужчин и женщин получат в качестве призов снегоходы.

10 февраля в столице Урала состоялась массовая лыжная гонка «Лыжня России-2018». Она собрала более 21 тысячи любителей этого вида спорта, среди которых были профессиональные атлеты.

Помимо соревнований гостей ждёт культурная и развлекательная программа. Также традиционно будут организованы точки питания с солдатской кашей и горячим чаем, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила. На данный момент в плане организации решаются вопросы о размещении участников и подготовке парковочных мест для гостей.