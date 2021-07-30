Девятую золотую олимпийскую медаль сборной России принес пловец Евгений Рылов

Девятую золотую олимпийскую медаль сборной России принес пловец Евгений Рылов
Девятую золотую олимпийскую медаль сборной России принес пловец Евгений Рылов
Сегодня, 09:43СпортФото: страница Евгения Рылова в Instagram
Пловец Евгений Рылов победил на дистанции 200 метров на спине, завоевав для России девятую золотую медаль летних Олимпийских Игр в Токио. В общей сложности у сборной РФ уже тридцать наград.

Евгений Рылов в финальном заплыве на дистанции 200 метров на спине показал лучший результат среди спортсменов и пополнил копилку российской сборной еще одной золотой медалью. Пловец установил олимпийский рекорд.

Ранее — 27 июля Рылов стал победителем на дистанции 100 метров, впервые за 25 лет завоевав для России золото по плаванию на Олимпийских Играх и установив рекорд Европы.

28 июля Евгений в команде с Иваном Гиревым, Мартином Малютиным и Михаилом Довгалюком завоевал серебро в эстафете на 200 метров вольным стилем.

Напомним, 27 июля 2021 года впервые женская сборная России по командному многоборью в спортивной гимнастике взяла золото на Олимпийских играх в Токио. Четверо спортсменок принесли шестую олимпийскую медаль для сборной России.

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