Девятую золотую олимпийскую медаль сборной России принес пловец Евгений Рылов

Евгений Рылов в финальном заплыве на дистанции 200 метров на спине показал лучший результат среди спортсменов и пополнил копилку российской сборной еще одной золотой медалью. Пловец установил олимпийский рекорд.
Ранее — 27 июля Рылов стал победителем на дистанции 100 метров, впервые за 25 лет завоевав для России золото по плаванию на Олимпийских Играх и установив рекорд Европы.
28 июля Евгений в команде с Иваном Гиревым, Мартином Малютиным и Михаилом Довгалюком завоевал серебро в эстафете на 200 метров вольным стилем.
Напомним, 27 июля 2021 года впервые женская сборная России по командному многоборью в спортивной гимнастике взяла золото на Олимпийских играх в Токио. Четверо спортсменок принесли шестую олимпийскую медаль для сборной России.