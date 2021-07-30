Девятую золотую олимпийскую медаль сборной России принес пловец Евгений Рылов

Пловец Евгений Рылов победил на дистанции 200 метров на спине, завоевав для России девятую золотую медаль летних Олимпийских Игр в Токио. В общей сложности у сборной РФ уже тридцать наград.

Евгений Рылов в финальном заплыве на дистанции 200 метров на спине показал лучший результат среди спортсменов и пополнил копилку российской сборной еще одной золотой медалью. Пловец установил олимпийский рекорд. Ранее — 27 июля Рылов стал победителем на дистанции 100 метров, впервые за 25 лет завоевав для России золото по плаванию на Олимпийских Играх и установив рекорд Европы. 28 июля Евгений в команде с Иваном Гиревым, Мартином Малютиным и Михаилом Довгалюком завоевал серебро в эстафете на 200 метров вольным стилем. Напомним, 27 июля 2021 года впервые женская сборная России по командному многоборью в спортивной гимнастике взяла золото на Олимпийских играх в Токио. Четверо спортсменок принесли шестую олимпийскую медаль для сборной России. Гимнастки из России впервые завоевали золото в командном многоборье на Олимпиаде

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