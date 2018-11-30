Лучшие летающие лыжники мира откроют соревнования в Нижнем Тагиле вечером 30 ноября
Вечером 30 ноября в Нижнем Тагиле пройдут первые соревнования в рамках Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин. Лучшие атлеты мира примут участие в отборе, а днём позже совершат зачётную попытку на официальном этапе состязаний.
Старт квалификации назначен на 17:45. Те, кто не смогут лично присутствовать на горе Долгая, получат возможность наблюдать соревнования на телеканале Eurosport 1 в режиме прямой трансляции.
В программу пятничных соревнований входят официальные тренировочные прыжки и квалификационные прыжки. По итогам отбора определятся 30 лучших спортсменов, которые выступят на этапе кубка мира 1 декабря.
В Нижний Тагил приехали все 15 команд, которые оставляли заявки на участие. Спортсмены уже публикуют фото из уральского города, вновь удивляясь проруби и морозу.
Мэр города Владислав Пинаев на аппаратном совещании 30 ноября также уделил внимание готовности к мировому событию.
Я со специалистами разговаривал. На самом деле прогнозируют, что будет интересная борьба. Нужно обязательно посмотреть. Популяризация Нижнего Тагила – это очень хорошо. Такие мероприятия очень важны,подчеркнул мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.
Для горожан предусмотрен проезд до места проведения Кубка мира. График движения платных и бесплатных автобусов до горы Долгая:
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