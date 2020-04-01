В Нижнем Тагиле снова меняется график движения трамваев

Так, вагоны маршрута № 2 «Улица Островского — проспект Ленина — Тагилстрой» после прибытия на кольцо на улице Островского будут уезжать в депо на Новой Кушве. Один вагон будет находиться в депо с 9 часов 13 минут до 14 часов 15 минут. Второй поезд — с 10 часов 59 минут до 16 часов 7 минут.

На маршруте № 3 будет снято по два поезда в каждом направлении. Интервал движения тепер составит 20 минут.

Один вагон маршрута № 8 будет находиться в депо на Вагонке с 9 часов 20 минут до 14 часов 25 минут. Время ожидания трамвая составит 40 минут.

На маршруте № 15 в период с 9 часов 38 минут до 15 часов 30 минут не будут ходить четыре поезда.