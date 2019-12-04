В Кольцово запустили онлайн-бронирование мест на парковке

Пассажирам предоставляется охраняемая парковка на 900 мест, расположенная напротив терминала внутренних авиалиний. При этом, чем раньше забронировать место, тем дешевле оно обойдется. Средний период нахождения машины на данной парковке — 90 дней. Бронирование возможно минимум, чем за сутки до въезда. При раннем бронировании автомобилисты могут получить скидку до 40%.