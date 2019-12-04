В Кольцово запустили онлайн-бронирование мест на парковке
Сегодня, 13:57ТранспортФото: 1Mediainvest.ru
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В Екатеринбурге на сайте аэропорта «Кольцово» начал работать сервис по онлайн-бронированию мест на парковке.
Сюжеты: Екатеринбург
Пассажирам предоставляется охраняемая парковка на 900 мест, расположенная напротив терминала внутренних авиалиний. При этом, чем раньше забронировать место, тем дешевле оно обойдется. Средний период нахождения машины на данной парковке — 90 дней. Бронирование возможно минимум, чем за сутки до въезда. При раннем бронировании автомобилисты могут получить скидку до 40%.
При бронировании присваивается индивидуальный QR-код, которым необходимо воспользоваться при въезде на парковку.
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