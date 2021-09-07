Открытие моста на Циолковского в Нижнем Тагиле откладывается на конец октября

Реконструкция моста на улице Циолковского является самым крупным в 2021 году объектом в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Первый аукцион был разыгран в 2018 году — тогда победителем стало ООО «УБТ-сервис». Однако из-за отсутствия финансирования к реконструкции моста так и не приступили. Деньги на ремонт путепровода были выделены только в 2020 году. На новом конкурсе по реконструкции заявку подал только один подрядчик — ООО «Уралстроймонтаж».