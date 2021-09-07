Открытие моста на Циолковского в Нижнем Тагиле откладывается на конец октября

Строители моста на Циолковского в Нижнем Тагиле в настоящий момент демонтируют старые балки и перекрытия — на календаре уже шестое сентября. Судя по тому, какой объём работ еще предстоит сделать, за пять дней завершить реконструкцию путепровода не удастся. По данным, обозначенным в описании проекта на территории объекта, завершение первого этапа запланировано на 15 октября. Директор организации-подрядчика «Уралстроймонтаж» Алексей Голященко заявил TagilCity.ru, что в лучшем случае мост будет открыт для проезда 15–20 ноября.
Однако на выездном совещании по ходу строительства руководитель проекта Владимир Останин заявил, что открытие планируется на конец октября.
При этом, по словам заместителя руководителя СЗГХ Николая Новикова на объекте работы ведутся медленно.
Видим, что работы ведутся, но очень медленно. Все предписания, которые подрядным организациям выданы, не выполняются. Со стороны заказчика буду приняты жесткие меры к исполнению и к принуждению подрядных организаций к выполнению работ и ввода объекта в эксплуатацию. Обещания даются, но ситуация такая, что надо наказывать всех,рассказал TagilCity.ru Николай Новиков.
Он потребовал организовать круглосуточную работу, а также заявил о претензиях и штрафных санкциях.
Причин отставания по срокам несколько — от сюрпризов во время разбора старых конструкций до природных форс-мажоров. Во время бурения скважин под новые сваи для моста строители обнаружили старые рельсы, вертикально залитые бетоном. Из-за этого увеличился не только бюджет стройки, но и немного отодвинулись сроки — подрядчику пришлось устанавливать вторую машину для бурения.
Также отделение РЖД в течение месяца не давало «окон» — тех промежутков времени, во время которых строители могут заниматься реконструкцией моста без угрозы для железнодорожных составов. На отдельные виды работ на Циолковского выделены только четыре часа ночью и только по нечётным числам месяца — с полуночи до 4 утра «Уралстроймонтаж» получает так называемое «окно» от железной дороги.
Июльский ливень, который прошелся по Свердловской области, добавил месяц простоя в данных видах работ. Из-за стихи большинство территорий в Верхней Салде были подтоплены, поэтому железнодорожные составы перенаправлялись РЖД через Нижний Тагил и закрытие ветки на ночные работы было невозможно.
Подрядчик также жалуется на бюрократическую волокиту: строителям приходится постоянно корректировать документацию, так как некоторых работ не было в изначальном плане. Например, чтобы перенести провода интернет-провайдеров, данную процедуру пришлось согласовывать. Гофры с коммуникациями проходили по откосу моста, поэтому переноса сетей в проекте не было. Если эти провода не перенести, то без интернета останутся сразу два района города — Тагилстрой и Вагонка.
В настоящий момент на объекте строители занимаются демонтажем секций перекрытия и балок. Планируется, что разбор конструкций и опор будут завершены 6 сентября. По словам подрядчика, если больше никаких форс-мажорных обстоятельств не случится, работы будут закончены к 15–20 ноября. К этому же времени строители планируют покрыть мост двумя слоями асфальта. Финишное дорожное покрытие нанесут уже после зимы, весной 2022 года.
Реконструкция моста на улице Циолковского является самым крупным в 2021 году объектом в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Первый аукцион был разыгран в 2018 году — тогда победителем стало ООО «УБТ-сервис». Однако из-за отсутствия финансирования к реконструкции моста так и не приступили. Деньги на ремонт путепровода были выделены только в 2020 году. На новом конкурсе по реконструкции заявку подал только один подрядчик — ООО «Уралстроймонтаж».
Общая стоимость контракта составила 1,65 миллиарда рублей. Для того, чтобы начать работы, подрядчик был вынужден перекрыть движение по путепроводу. С середины мая весь транспорт ездит в объезд, чтобы попасть на Тагилстрой. Два оставшихся варианта объезда — через Рудник и по Северному шоссе через Кулибина и Фестивальную — создали большую нагрузку на транспортный поток в городе.
Для наблюдения за «стройкой года» были установлены специальные камеры, по которым в онлайн режиме можно следить за процессом реконструкции. Проект включает в себя реконструкцию моста и улицы Октябрьской революции, которая должна стать четырехполосной, также подрядчик строит очистные сооружения.