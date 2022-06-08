Участок дороги на Ленинградском проспекте Нижнего Тагила перекроют с 14 июня

Участок дороги на Ленинградском проспекте Нижнего Тагила перекроют с 14 июня
Участок дороги на Ленинградском проспекте Нижнего Тагила перекроют с 14 июня
Сегодня, 11:34ТранспортЕлена ОзероваФото: 1MI
Дорогу на Ленинградском проспекте Нижнего Тагила перекроют еще в трех местах с 14, 20 и 27 июня.

Закрытие пройдет на основании постановления мэра Нижнего Тагила Владислава Пинаева в рамках реализации программы БКД, сообщается в паблике Дзержинского района Нижнего Тагила.

С 6 по 17 июня перекрыт участок дороги по пр. Ленинградский от дома №16 по ул. Зари до дома № 108.

С 14 по 17 июня будет перекрыт участок дороги по пр. Ленинградский напротив дома №103 по пр. Ленинградский до дома № 108.

С 20 по 25 июня перекроют дорогу по пр. Ленинградский напротив дома №83 по пр. Ленинградский до дома № 72а. С 27 по 30 июня движение будет закрыто на участке по пр. Ленинградский напротив дома №77 по пр. Ленинградский до дома № 56.

Сюжеты:
Нижний Тагил
ремонтдорога#2
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