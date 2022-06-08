Участок дороги на Ленинградском проспекте Нижнего Тагила перекроют с 14 июня

Закрытие пройдет на основании постановления мэра Нижнего Тагила Владислава Пинаева в рамках реализации программы БКД, сообщается в паблике Дзержинского района Нижнего Тагила.
С 6 по 17 июня перекрыт участок дороги по пр. Ленинградский от дома №16 по ул. Зари до дома № 108.
С 14 по 17 июня будет перекрыт участок дороги по пр. Ленинградский напротив дома №103 по пр. Ленинградский до дома № 108.
С 20 по 25 июня перекроют дорогу по пр. Ленинградский напротив дома №83 по пр. Ленинградский до дома № 72а. С 27 по 30 июня движение будет закрыто на участке по пр. Ленинградский напротив дома №77 по пр. Ленинградский до дома № 56.