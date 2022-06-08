Участок дороги на Ленинградском проспекте Нижнего Тагила перекроют с 14 июня

С 20 по 25 июня перекроют дорогу по пр. Ленинградский напротив дома №83 по пр. Ленинградский до дома № 72а. С 27 по 30 июня движение будет закрыто на участке по пр. Ленинградский напротив дома №77 по пр. Ленинградский до дома № 56.