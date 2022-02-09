Демонтаж павильонов начался на Привокзальной площади в Нижнем Тагиле

Автобусы останавливаются на площади рядом с полуразобранными павильонами, что создает опасность для пассажиров. Как рассказали в МУП «Тагилдорстрой», разбор строений проводят собственники павильонов, чтобы собрать и вывезти стройматериалы. Работники муниципального предприятия 9 февраля занимаются спилкой аварийных тополей и сносом здания на Садовой, 27.