Демонтаж павильонов начался на Привокзальной площади в Нижнем Тагиле

Автобусы останавливаются на площади рядом с полуразобранными павильонами, что создает опасность для пассажиров. Как рассказали в МУП «Тагилдорстрой», разбор строений проводят собственники павильонов, чтобы собрать и вывезти стройматериалы. Работники муниципального предприятия 9 февраля занимаются спилкой аварийных тополей и сносом здания на Садовой, 27.
Напомним, что на реконструкцию Привокзальной площади выделено 267,8 млн рублей. В рамках работ в том числе на площади будет установлена стела «Город трудовой доблести».