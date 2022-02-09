Демонтаж павильонов начался на Привокзальной площади в Нижнем Тагиле

Демонтаж павильонов начался на Привокзальной площади в Нижнем Тагиле
Демонтаж павильонов начался на Привокзальной площади в Нижнем Тагиле
Сегодня, 16:10ТранспортФото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила
Рабочие разбирают остановочный павильон на Привокзальной площади, хотя автобусные маршруты еще не перенесены к проспекту Строителей.

Автобусы останавливаются на площади рядом с полуразобранными павильонами, что создает опасность для пассажиров. Как рассказали в МУП «Тагилдорстрой», разбор строений проводят собственники павильонов, чтобы собрать и вывезти стройматериалы. Работники муниципального предприятия 9 февраля занимаются спилкой аварийных тополей и сносом здания на Садовой, 27.

Фото:Пресс-служба администрации Нижнего Тагила

Напомним, что на реконструкцию Привокзальной площади выделено 267,8 млн рублей. В рамках работ в том числе на площади будет установлена стела «Город трудовой доблести».

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реконструкцияпривокзальная площадьНижний Тагил
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