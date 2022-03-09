12 водителей попались за нарушение ПДД на мосту на Циолковского в Тагиле в 2022 году

12 водителей попались за нарушение ПДД на мосту на Циолковского в Тагиле в 2022 году
12 водителей попались за нарушение ПДД на мосту на Циолковского в Тагиле в 2022 году
Сегодня, 10:12ТранспортФото: TagilCity.ru
Нарушений только дюжина, усиление в часы пик и поворот налево с Вагонки на мост на Циолковского — в госавтоинспекции Нижнего Тагила TagilCity.ru рассказали о проблемах и нарушителях ПДД на путепроводе.

К административной ответственности за нарушение правил дорожного движения на мосту на Циолковского в Нижнем Тагиле в 2022 году привлекались 12 водителей. При этом экипажи ГИБДД ежедневно патрулируют в часы пик данный участок дороги.

Ежедневно в целях обеспечения безопасности дорожного движения в часы пик к мосту на улице Циолковского приближен наряд дорожно-патрульной службы, рассказали TagilCity.ru в местном отделе госавтоинспекции.

Однако, в соцсетях водители неоднократно жаловались на тех автолюбителей, которые нарушают ПДД при повороте налево с Вагонки на мост — данный маневр запрещен на перекрестке дорожным знаком. Слова очевидцев подтверждают и камеры «Сети Тагила», которые ведут трансляцию в режиме реального времени.

В часы пик — с 8 до 9 утра и с 6 до 7 вечера можно только за один час насчитать больше 20 таких нарушителей. Некоторые делают хитрее — сворачивают с Индустриальной направо, где разворачиваются, и уже могут ехать на мост в прямом направлении, поделился с редакцией автолюбитель Петр.

Официально разрешать поворот налево с Вагонки на мост не будут — по словам руководителя местного ГИБДД Александра Зверева, транспортные потоки разграничены для удобства проезда перекрестка.

ОГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское» разрешить проезд налево с улицы Индустриальной на мост на улице Циолковского не планируется, в связи с тем, что организация дорожного движения на данном участке автомобильной дороги предусматривает разграничение транспортных потоков для увеличения пропускной способности на перекрестке, пояснил глава дорожной полиции Тагила.

В ведомстве подчеркнули, что данный вопрос находится в сфере ответственности органов местного самоуправления.

При этом за полтора месяца в 2022 году вблизи моста на Циолковского зафиксировано только 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых среди людей пострадавших нет.

Напомним, с 1 марта возобновлены работы по реконструкции путепровода на улице Циолковского. Подрядчик надеется, что проблем аналогичных прошлогодним не будет.

Сюжеты:
Нижний ТагилЭксклюзив
Материалы по теме:
ГИБДДмостреконструкция мостаКТГ Мост на улице ЦиолковскогоАлександр Зверев
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