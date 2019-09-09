Раскритикованный тагильским мэром «УСМ» устранил недочёты и сохранил контракт по БКАД

В то же время Пинаев подчеркнул, что в случае повторного возникновения жалоб, сотрудничество с дорожниками может быть разорвано. Мэр заявил, что их работа должна быть завершена до 15 сентября.

За выходные подрядчик проделал большой объём работ. Техника работала и в субботу, и в воскресенье, служба заказчика городского хозяйства всё отслеживала, сегодня видно, что шаги вперёд пошли,объяснил Владислав Пинаев.

Мэр также отметил, что если критичные замечания по ремонту дорожного покрытия на Крымской улице устранены, то по улице Металлургов остались опасения.

Расслабляться не надо. В такой большой работе могут возникать проблемы. Но город, как заказчика, это мало должно интересовать. Договорились, что даём ещё неделю. За это время должен быть представлен результат. Если всё будет сделано по графику, то настаивать на расторжении контракта я не буду,сказал глава Нижнего Тагила.