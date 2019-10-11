Мэр Нижнего Тагила похвалил дорожников за качественную работу по БКАД

Молодцы! Классно отработали сезон! Самое главное — стартанули хорошо. Участие в национальной программе только увеличивает наши шансы на дальнейшее участие в проекте БКАД,сказал Пинаев.

Напомним, сегодня состоится завершительная приемка дорог, отремонтированных в рамках нацпроекта БКАД. Ранее сообщалось, что на этой неделе будут приняты улицы Кулибина, Крымская и Металлургов. К качеству ремонта последних двух до этого были замечания.