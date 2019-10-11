Мэр Нижнего Тагила похвалил дорожников за качественную работу по БКАД
Сегодня, 09:42ТранспортФото: 1Mediainvest.ru
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На аппаратном совещании 11 октября глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев похвалил подрядчиков за хорошее завершение сезона ремонта дорог.
Сюжеты: Национальные проекты 2019-2024, Эксклюзив, Нижний Тагил
Молодцы! Классно отработали сезон! Самое главное — стартанули хорошо. Участие в национальной программе только увеличивает наши шансы на дальнейшее участие в проекте БКАД,сказал Пинаев.
Напомним, сегодня состоится завершительная приемка дорог, отремонтированных в рамках нацпроекта БКАД. Ранее сообщалось, что на этой неделе будут приняты улицы Кулибина, Крымская и Металлургов. К качеству ремонта последних двух до этого были замечания.
Всего в текущем году по проекту БКАД в Нижнем Тагиле отремонтировано 29,8 километров городских дорог. Срок сдачи объектов был запланирован на 15 октября, однако работы завершены на пять дней раньше срока.
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