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Ремонт дорог на Вые и Красном Камне в Нижнем Тагиле завершится в конце июля (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Ремонт дорог на Вые и Красном Камне в Нижнем Тагиле завершится в конце июля (ВИДЕО)

14 мая, 20:15Транспорт
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