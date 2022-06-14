На две ночи будет перекрыто движение по мосту на Циолковского в Нижнем Тагиле

На две ночи будет перекрыто движение по мосту на Циолковского в Нижнем Тагиле
На две ночи будет перекрыто движение по мосту на Циолковского в Нижнем Тагиле
Сегодня, 15:50ТранспортЕлена ОзероваФото: 1MI
В течение двух ночей в Нижнем Тагиле на ул. Циолковского будут проводить ремонт петупровода.

В Нижнем Тагиле на две ночи перекроют движение по мосту на улице Циолковского. Это связано с работами по перекладке инженерных сетей на подходах к путепроводу, сообщили в пресс-службе администрации.

Движение по дороге будет закрыто с 23.00 14 июня до 6.00 15 июня; с 23.00 15 июня до 6.00 16 июня.

Объезжать данное дорожное полотно можно будет, двигаясь через микрорайон Выя и Рудник 3-го Интернационала, а также через центр – ул. Кулибина-ул.- Фестивальная-ул. Индустриальная.

Автолюбителей просят отнестись в ремонтным работам с пониманием и заранее планировать свои пути проезда.

Напомним, что 7 июня стало известно о начале ремонта подъезда к мосту на Циолковского. Работы проводятся по ночам с 21.00 до 06.00.

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