602 автодороги в Нижнем Тагиле были отремонтированы в 2018 году
Сегодня, 16:38ТранспортФото: Wikipédia
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В 2018 году в Нижнем Тагиле выполнен ремонт 602 автодорог общей протяженностью в 284 825 квадратных метров. Ремонтные работы на ГГМ планируется завершить в ноябре-декабре 2018 года.
Сюжеты: Нижний Тагил
Начальник Управления городским хозяйством Нижнего Тагила Владимир Юрченко сообщил, что в целях соблюдения требования законодательства Свердловской области по безопасности дорожного движения, в 2018 году года выполнены работы по текущему аварийному, ямочному, карточному ремонту общей площадью 284 825 квадратных метров, где уложено 34 475 тонн асфально-бетонной смеси. Таким образом выполнен ремонт 602 автодорог.
Помимо этого выполнен ремонт автомобильных дорог общего пользования в Нижнем Тагиле в 2018 году на сумму 203 млн рублей, это 8 автомобильных дорог. И закончена автомобильная дорога по улице Ленина, добавил Юрченко.
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