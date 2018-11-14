602 автодороги в Нижнем Тагиле были отремонтированы в 2018 году

Начальник Управления городским хозяйством Нижнего Тагила Владимир Юрченко сообщил, что в целях соблюдения требования законодательства Свердловской области по безопасности дорожного движения, в 2018 году года выполнены работы по текущему аварийному, ямочному, карточному ремонту общей площадью 284 825 квадратных метров, где уложено 34 475 тонн асфально-бетонной смеси. Таким образом выполнен ремонт 602 автодорог.