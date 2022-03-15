После уборки снега на набережной в Тагиле разрушен гранит и сломаны деревья

Генподрядчик на объекте — фирма «Комавтотранс», которая во второй половине 2021 года выиграла контракт на обслуживание общественных территорий в Нижнем Тагиле. Стоимость работ по контракту составляет 130 млн рублей, срок — до конца 2023 года. На данный момент фирма Алексея Телешенко получила 35,4 млн рублей, также подрядчик имеет штраф на 330 тысяч рублей за просрочку исполнения поставщиком обязательств по контракту.