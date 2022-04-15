Нижний Тагил занял 15 место в рейтинге по уровню развития общественного транспорта

Нижний Тагил занял 15 место в рейтинге по уровню развития общественного транспорта
Нижний Тагил занял 15 место в рейтинге по уровню развития общественного транспорта
Сегодня, 08:35ТранспортФото: 1MI
Рейтинг российских городов по качеству систем пассажирского транспорта представила высшая школа экономики. Нижний Тагил оказался на 15 месте из 50.

анализом систем занимался старший научный сотрудник Центра исследований проблем мегаполисов НИУ ВШЭ Павел Зюзин.

По обстановке с дублированием маршрутов в Нижнем Тагиле город занял 30 позицию рейтинга. Максимум через одну остановку проходит 21 маршрут. Речь идет об остановках «Драматический театр» и «проспект Ленина». В среднем же через одну остановку в городе проходят 3,55 маршрута. По этому показателю Нижний Тагил на 36 месте.

По интенсивности движения муниципалитет вышел на 14 место. Например, на одну из остановок в пиковое время с 8.15 до 9.15 прибыло 129 маршруток. Авторы исследования считают, что городу требуются автобусы среднего и большого класса, а не малого как сейчас. Так как более вместительного транспорта в городе нет, он занял 49 место по этому критерию.

При этом отмечается повышенное предложение автобусов с особым классом вместимости — это трамваи с двумя вагонами.

По результатам исследования, Нижний Тагил набрал 148 баллов и занял 15 место.

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