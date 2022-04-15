Нижний Тагил занял 15 место в рейтинге по уровню развития общественного транспорта

анализом систем занимался старший научный сотрудник Центра исследований проблем мегаполисов НИУ ВШЭ Павел Зюзин.
По обстановке с дублированием маршрутов в Нижнем Тагиле город занял 30 позицию рейтинга. Максимум через одну остановку проходит 21 маршрут. Речь идет об остановках «Драматический театр» и «проспект Ленина». В среднем же через одну остановку в городе проходят 3,55 маршрута. По этому показателю Нижний Тагил на 36 месте.
По интенсивности движения муниципалитет вышел на 14 место. Например, на одну из остановок в пиковое время с 8.15 до 9.15 прибыло 129 маршруток. Авторы исследования считают, что городу требуются автобусы среднего и большого класса, а не малого как сейчас. Так как более вместительного транспорта в городе нет, он занял 49 место по этому критерию.
При этом отмечается повышенное предложение автобусов с особым классом вместимости — это трамваи с двумя вагонами.
По результатам исследования, Нижний Тагил набрал 148 баллов и занял 15 место.