Нижний Тагил занял 15 место в рейтинге по уровню развития общественного транспорта

По интенсивности движения муниципалитет вышел на 14 место. Например, на одну из остановок в пиковое время с 8.15 до 9.15 прибыло 129 маршруток. Авторы исследования считают, что городу требуются автобусы среднего и большого класса, а не малого как сейчас. Так как более вместительного транспорта в городе нет, он занял 49 место по этому критерию.