Еще одну дорогу в Висиме отремонтирует тагильская фирма

Компания победила, снизив начальную цену контракта на 126 тысяч рублей, до 922 тысяч. Улицу Рабоче-Крестьянскую необходимо отремонтировать до 1 августа 2022 года, а работы начать 1 мая.
Средства на работы выделяются из бюджета ГГО. Согласно смете, перед асфальтированием проезжей части будет обустроено основание из щебня. Пред ремонтом должны быть выставлены дорожные знаки, которые необходимо согласовать с ГИБДД.
Все материалы должны быть сертифицированными, а также соответствовать ГОСТУ. Также строителям нужно своевременно увозить и утилизировать мусор.
Контракт заключен до 31 декабря 2022 года, гарантия на выполненные работы составит 24 месяца.
Директор ООО «Уральская дорожно-строительная компания» — Владимир Давыдов. Компания зарегистрирована в Нижнем Тагиле в 2012 году. За время деятельности организация заключила контрактов на 167,5 миллиона рублей, в том числе выполняла работы и для МКУ «Управление Хозяйством ГГО».
Напомним, ООО «Уральская дорожно-строительная компания» также выиграла тендер на ремонт дорог на улицах Первомайская и Юбилейная в поселке Висим на сумму 5,6 миллиона рублей. Всего за два контракта фирма получит от руководства ГГО более 6,5 миллиона.