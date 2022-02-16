Еще одну дорогу в Висиме отремонтирует тагильская фирма

Напомним, ООО «Уральская дорожно-строительная компания» также выиграла тендер на ремонт дорог на улицах Первомайская и Юбилейная в поселке Висим на сумму 5,6 миллиона рублей. Всего за два контракта фирма получит от руководства ГГО более 6,5 миллиона.