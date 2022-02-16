Еще одну дорогу в Висиме отремонтирует тагильская фирма

Еще одну дорогу в Висиме отремонтирует тагильская фирма
Еще одну дорогу в Висиме отремонтирует тагильская фирма
Сегодня, 17:08Транспорт
Контракт на ремонт третьей дороги в поселке Висим в Горноуральском ГО выиграло ООО «Уральская дорожно-строительная компания» из Нижнего Тагила.

Компания победила, снизив начальную цену контракта на 126 тысяч рублей, до 922 тысяч. Улицу Рабоче-Крестьянскую необходимо отремонтировать до 1 августа 2022 года, а работы начать 1 мая.

Средства на работы выделяются из бюджета ГГО. Согласно смете, перед асфальтированием проезжей части будет обустроено основание из щебня. Пред ремонтом должны быть выставлены дорожные знаки, которые необходимо согласовать с ГИБДД.

Все материалы должны быть сертифицированными, а также соответствовать ГОСТУ. Также строителям нужно своевременно увозить и утилизировать мусор.

Контракт заключен до 31 декабря 2022 года, гарантия на выполненные работы составит 24 месяца.

Директор ООО «Уральская дорожно-строительная компания» — Владимир Давыдов. Компания зарегистрирована в Нижнем Тагиле в 2012 году. За время деятельности организация заключила контрактов на 167,5 миллиона рублей, в том числе выполняла работы и для МКУ «Управление Хозяйством ГГО».

Напомним, ООО «Уральская дорожно-строительная компания» также выиграла тендер на ремонт дорог на улицах Первомайская и Юбилейная в поселке Висим на сумму 5,6 миллиона рублей. Всего за два контракта фирма получит от руководства ГГО более 6,5 миллиона.

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ЭксклюзивПригородНижний Тагил
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