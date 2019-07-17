Три низкопольных трамвая появятся на улицах Нижнего Тагила в 2020 году
Сегодня, 10:10ТранспортФото: Официальный сайт "Уралтрансмаша"
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В 2020 году на улицах Нижнего Тагила появятся три инновационных низкопольных трамвая, сообщил глава города Владислав Пинаев в эфире «Тагил-ТВ».
Сюжеты: Нижний Тагил
Мэр подчеркнул, что на «Иннопроме» достигнута соответствующая договоренность с гендиректором «Уралвагонзавода» Александром Потаповым и губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.
Мы договорились, что область нас в этом вопросе поддержит и в рамках расходных полномочий выделит нам средства на приобретение трех трамваев,заявил Пинаев.
Трамваи разработаны «Уралтрансмашем» (входит в состав УВЗ), в них есть беспроводной интернет, порты для зарядки гаджетов. Трамваи базируются на инновационной тележке. А также подойдут городу в рамках реализации проекта доступной городской среды. Максимально вагон может вместить 190 пассажиров.
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