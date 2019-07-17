Три низкопольных трамвая появятся на улицах Нижнего Тагила в 2020 году

Мэр подчеркнул, что на «Иннопроме» достигнута соответствующая договоренность с гендиректором «Уралвагонзавода» Александром Потаповым и губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.

Мы договорились, что область нас в этом вопросе поддержит и в рамках расходных полномочий выделит нам средства на приобретение трех трамваев,заявил Пинаев.