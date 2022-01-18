Второй аэропорт планируется построить в Екатеринбурге

Второй аэропорт планируется построить в Екатеринбурге
Второй аэропорт планируется построить в Екатеринбурге
Сегодня, 14:18ТранспортФото: 1MI
Планы по строительству второго аэропорта в Екатеринбурге анонсировал Минстрой Свердловской области. Упоминание об этом имеется в редакции городского генплана, который утвержден 30 декабря 2021 года.

Такая мера будет реализована при стабильном росте числа пассажиров и грузопотока по авиасообщению, говорится в пояснительной записке генплана развития города до 2025 года. Однако конкретный срок строительства не называется.

Планируется, что к 2030 году объем грузооборота аэропорта Кольцово возрастет до 79,4 тысячи тонн. Его территорию планируется увеличить за счет модернизации аэровокзальной площади, многоуровневой парковке, третьей взлетной полосы, дополнительных зданий терминалов и грузового комплекса.

Однако в документе говорится, что для реализации идеи территории Екатеринбурга будет недостаточно и придется брать земельные ресурсы у соседнего муниципалитета.

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