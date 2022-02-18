За ремонт дороги в селе Лая администрация ГГО заплатит 30,1 млн компании из Тагила

За ремонт дороги в селе Лая администрация ГГО заплатит 30,1 млн компании из Тагила
За ремонт дороги в селе Лая администрация ГГО заплатит 30,1 млн компании из Тагила
Сегодня, 12:36ТранспортФото: 1MI
В ближайшие три года ремонтом дороги в селе Лая в Горноуральском ГО займется тагильское ООО «Уральская дорожно-строительная компания».

Компания снизила начальную цену контракта на 11%, до 30,1 миллиона рублей. Средства на работы будут выделены из бюджета ГГО в течение трех лет.

Длина ремонтируемой дороги на улице Зеленая Площадь (от улицы Ленина) — улице Новоалександровская (до улицы Краснознаменная) составит 1,6 тысячи метров. Работы должны быть окончены в 2024 году.

Согласно техзаданию, будет организовано двухполосное движение. Ширина проезжей части составит шесть метров, тротуаров — один метр и обочин — полметра. Также будут оборудованы съезды к жилым домам.

Перед началом капремонта необходимо согласовать схему движения с ГИБДД и расставить необходимые дорожные знаки. Среди работ в смете значатся разработка грунта, обустройство выравнивающих слоев из песка, укладка водопроводных труб, асфальтирование и другие.

Гарантия на работы составит 24 месяца. Контракт с подрядчиком заключен до 31 декабря 2022 года.

ООО «Уральская дорожно-строительная компания» действует с 2012 года, она зарегистрирована в Нижнем Тагиле. Директором организации является Владимир Давыдов. В 2021 году фирма занималась ремонтом двух дворов в городе, а также выиграла контракт на благоустройство территории на улице Ермака у домов 40, 40а, 42 и 44 в 2022 году.

Напомним, ООО «Уральская дорожно-строительная компания» также выиграло контракты на ремонт трех дорог в поселке Висим. За эти работы администрация ГГО в общей сложности заплатит более 6,5 миллиона рублей.

Сюжеты:
ЭксклюзивПригородНижний Тагил
Материалы по теме:
дорогаЛаяНижний ТагилГорноуральский городской округспарк
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы