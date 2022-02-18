За ремонт дороги в селе Лая администрация ГГО заплатит 30,1 млн компании из Тагила

ООО «Уральская дорожно-строительная компания» действует с 2012 года, она зарегистрирована в Нижнем Тагиле. Директором организации является Владимир Давыдов. В 2021 году фирма занималась ремонтом двух дворов в городе, а также выиграла контракт на благоустройство территории на улице Ермака у домов 40, 40а, 42 и 44 в 2022 году.