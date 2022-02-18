За ремонт дороги в селе Лая администрация ГГО заплатит 30,1 млн компании из Тагила

Компания снизила начальную цену контракта на 11%, до 30,1 миллиона рублей. Средства на работы будут выделены из бюджета ГГО в течение трех лет.
Длина ремонтируемой дороги на улице Зеленая Площадь (от улицы Ленина) — улице Новоалександровская (до улицы Краснознаменная) составит 1,6 тысячи метров. Работы должны быть окончены в 2024 году.
Согласно техзаданию, будет организовано двухполосное движение. Ширина проезжей части составит шесть метров, тротуаров — один метр и обочин — полметра. Также будут оборудованы съезды к жилым домам.
Перед началом капремонта необходимо согласовать схему движения с ГИБДД и расставить необходимые дорожные знаки. Среди работ в смете значатся разработка грунта, обустройство выравнивающих слоев из песка, укладка водопроводных труб, асфальтирование и другие.
Гарантия на работы составит 24 месяца. Контракт с подрядчиком заключен до 31 декабря 2022 года.
ООО «Уральская дорожно-строительная компания» действует с 2012 года, она зарегистрирована в Нижнем Тагиле. Директором организации является Владимир Давыдов. В 2021 году фирма занималась ремонтом двух дворов в городе, а также выиграла контракт на благоустройство территории на улице Ермака у домов 40, 40а, 42 и 44 в 2022 году.
Напомним, ООО «Уральская дорожно-строительная компания» также выиграло контракты на ремонт трех дорог в поселке Висим. За эти работы администрация ГГО в общей сложности заплатит более 6,5 миллиона рублей.