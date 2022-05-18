Напротив стоматологии на Вагонке в Нижнем Тагиле запретили остановку

Напротив стоматологии на Вагонке в Нижнем Тагиле запретили остановку
Напротив стоматологии на Вагонке в Нижнем Тагиле запретили остановку
Сегодня, 10:56ТранспортФото: TagilCity.ru
У зубной поликлиники и на протяжении улицы Правды в Дзержинском районе Нижнего Тагила теперь будет запрещено парковаться и останавливаться вдоль домов.

Соответствующие дорожные знаки начали устанавливать в среду, 18 мая, специалисты МУП «Сигнал-3» Нижнего Тагила.

Отныне водители перед тем, как оставить или остановить свое транспортное средство вдоль проезжей части, должны внимательно посмотреть, не попадёт ли их автомобиль в зону действия ограничений.

Знаки давно просились на Правды, но не в этом месте. Пешеходы как попадали в слепую зону при выходе из Пионерского сквера из-за припаркованных машин, так и будут попадать. Велосипедисты выезжают и не смотрят по сторонам. Однозначно, дорожные знаки нужны, но не там, а раньше, поделился с TagilCity.ru автовладелец Антон.

Фото:tagilcity.ru

Мужчина ежедневно ездит по этой улице и говорит, что пешеходов и велосипедистов здесь сбивали неоднократно.

Молодцы, что установили знак пешеходного перехода на пересечении с Ильича. Теперь хоть дети из школы не бегают просто так через дорогу,подытожил собеседник редакции.

Ранее в ОГИБДД Нижнего Тагила анонсировали установку новых дорожных знаков на улице Правды в целях снижения дорожно-транспортного травматизма. Так, летом 2020 года мальчик-велосипедист получил множественные травмы, выезжая из парка.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
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поликлиникастоматологиясигнал-3зубы#3
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