Напротив стоматологии на Вагонке в Нижнем Тагиле запретили остановку

У зубной поликлиники и на протяжении улицы Правды в Дзержинском районе Нижнего Тагила теперь будет запрещено парковаться и останавливаться вдоль домов.

Соответствующие дорожные знаки начали устанавливать в среду, 18 мая, специалисты МУП «Сигнал-3» Нижнего Тагила. Отныне водители перед тем, как оставить или остановить свое транспортное средство вдоль проезжей части, должны внимательно посмотреть, не попадёт ли их автомобиль в зону действия ограничений. Знаки давно просились на Правды, но не в этом месте. Пешеходы как попадали в слепую зону при выходе из Пионерского сквера из-за припаркованных машин, так и будут попадать. Велосипедисты выезжают и не смотрят по сторонам. Однозначно, дорожные знаки нужны, но не там, а раньше, поделился с TagilCity.ru автовладелец Антон. Фото: tagilcity.ru Мужчина ежедневно ездит по этой улице и говорит, что пешеходов и велосипедистов здесь сбивали неоднократно. Молодцы, что установили знак пешеходного перехода на пересечении с Ильича. Теперь хоть дети из школы не бегают просто так через дорогу,подытожил собеседник редакции. Ранее в ОГИБДД Нижнего Тагила анонсировали установку новых дорожных знаков на улице Правды в целях снижения дорожно-транспортного травматизма. Так, летом 2020 года мальчик-велосипедист получил множественные травмы, выезжая из парка. В Нижнем Тагиле 14-летнему велосипедисту переломало голени в ДТП с «Ладой»

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