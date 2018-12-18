7 млрд рублей будут выделены на ремонт дорог в Свердловской области в 2019-2021 годах

Особое внимание при ремонте будет уделено серовскому и алапаевскому направлениям. В перечень объектов также были включены участки дорог возле детских садов и школ. На этих участках установят ограждения и мигающие светофоры, а также проведут освещение.

Кроме того, в список дорог, подлежащих ремонту в 2019-2021 годах, включены 17 дорог, расположенных в сельских местностях.

Также в планах правительства Свердловской области произвести ремонт мостов, остановочных комплексов и водопропускных труб.