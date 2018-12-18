7 млрд рублей будут выделены на ремонт дорог в Свердловской области в 2019-2021 годах
В 2019-2021 годах в Свердловской области планируется отремонтировать более 250 дорог. На эти цели будут выделены почти семь миллиардов рублей.
Особое внимание при ремонте будет уделено серовскому и алапаевскому направлениям. В перечень объектов также были включены участки дорог возле детских садов и школ. На этих участках установят ограждения и мигающие светофоры, а также проведут освещение.
Кроме того, в список дорог, подлежащих ремонту в 2019-2021 годах, включены 17 дорог, расположенных в сельских местностях.
Также в планах правительства Свердловской области произвести ремонт мостов, остановочных комплексов и водопропускных труб.
В 2019 и 2020 годах из областного бюджета на реконструкцию будет направлено 2,5 миллиарда рублей, в 2021 году – 2 миллиарда. Помимо этих средств, из федерального бюджета на строительство нового участка ЕКАД и реконструкцию построенного будут выделены 630 миллионов рублей, информирует Официальный сайт правительства Свердловской области.
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