Свердловский Минтранс вмешается в проблемы общественного транспорта в Нижнем Тагиле

Министерство транспорта Свердловской области согласует работу общественного транспорта в Нижнем Тагиле с администрацией города из-за жалоб жителей, написал в Instagram губернатор Среднего Урала Евгений Куйвашев.

Тагильчане пожаловались на «бардак» с общественным транспортом в городе. Граждане негодуют, что он работает не по расписанию. Кроме того, водители пропускают остановки. Жители Нижнего Тагила пожаловались на перебои в работе маршруток из-за морозов Евгений Куйвашев ответил, что подобные проблемы остро проявляются в непогоду. По его словам, январь выдался очень снежным и холодным месяцем, что сказалось на загруженности дорог и расписании маршрутных транспортных средств. Губернатор отметил, что работа общественного транспорта относится к ведению муниципалитета, но сообщил что поручил организовать проверку. Поручил Минтрансу согласовать пути решения данного вопроса с тагильской мэрией, написал Евгений Куйвашев. Напомним, в середине января в Нижнем Тагиле из-за холодов несколько раз было частично парализовано движение трамваев. Для решения этого вопроса мэрия назначила круглосуточный режим работы. Это поможет избежать обледенения рельсов, из-за которого вставали вагоны. В Нижнем Тагиле трамваи перейдут на круглосуточный режим работы

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter