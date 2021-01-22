Свердловский Минтранс вмешается в проблемы общественного транспорта в Нижнем Тагиле

Свердловский Минтранс вмешается в проблемы общественного транспорта в Нижнем Тагиле

Сегодня, 18:36ТранспортPhoto: 1Mediainvest.ru
Министерство транспорта Свердловской области согласует работу общественного транспорта в Нижнем Тагиле с администрацией города из-за жалоб жителей, написал в Instagram губернатор Среднего Урала Евгений Куйвашев.

Тагильчане пожаловались на «бардак» с общественным транспортом в городе. Граждане негодуют, что он работает не по расписанию. Кроме того, водители пропускают остановки.

Евгений Куйвашев ответил, что подобные проблемы остро проявляются в непогоду. По его словам, январь выдался очень снежным и холодным месяцем, что сказалось на загруженности дорог и расписании маршрутных транспортных средств.

Губернатор отметил, что работа общественного транспорта относится к ведению муниципалитета, но сообщил что поручил организовать проверку.

Поручил Минтрансу согласовать пути решения данного вопроса с тагильской мэрией, написал Евгений Куйвашев.

Напомним, в середине января в Нижнем Тагиле из-за холодов несколько раз было частично парализовано движение трамваев. Для решения этого вопроса мэрия назначила круглосуточный режим работы. Это поможет избежать обледенения рельсов, из-за которого вставали вагоны.

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