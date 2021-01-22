Свердловский Минтранс вмешается в проблемы общественного транспорта в Нижнем Тагиле

Тагильчане пожаловались на «бардак» с общественным транспортом в городе. Граждане негодуют, что он работает не по расписанию. Кроме того, водители пропускают остановки.
Евгений Куйвашев ответил, что подобные проблемы остро проявляются в непогоду. По его словам, январь выдался очень снежным и холодным месяцем, что сказалось на загруженности дорог и расписании маршрутных транспортных средств.
Губернатор отметил, что работа общественного транспорта относится к ведению муниципалитета, но сообщил что поручил организовать проверку.
Поручил Минтрансу согласовать пути решения данного вопроса с тагильской мэрией, написал Евгений Куйвашев.
Напомним, в середине января в Нижнем Тагиле из-за холодов несколько раз было частично парализовано движение трамваев. Для решения этого вопроса мэрия назначила круглосуточный режим работы. Это поможет избежать обледенения рельсов, из-за которого вставали вагоны.