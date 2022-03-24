На 4 месяца закроют на ремонт улица Октябрьской революции в Нижнем Тагиле

В частности, будет закрыто на ремонт два участка:
Дорожные знаки должны быть установлены подрядчиком «Уралстроймонтаж» до 28 марта.
Напомним, 1 марта в Нижнем Тагиле возобновились работы по реконструкции моста на Циолковского. Подрядчик пообещал не перекрывать движения, выделяя для автомобилистов по очереди каждую из половин моста.
Напомним, реконструкция улицы Октябрьской революции осуществляется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Подрядчиком является ООО «Уралстроймонтаж». В марте также будут продолжаться работы на путепроводе. В частности, планируется прокладка кабелей и подготовка к строительству. Сейчас на мосту проводится устройство водопровода.