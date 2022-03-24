На 4 месяца закроют на ремонт улица Октябрьской революции в Нижнем Тагиле

Напомним, реконструкция улицы Октябрьской революции осуществляется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Подрядчиком является ООО «Уралстроймонтаж». В марте также будут продолжаться работы на путепроводе. В частности, планируется прокладка кабелей и подготовка к строительству. Сейчас на мосту проводится устройство водопровода.