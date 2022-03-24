На 4 месяца закроют на ремонт улица Октябрьской революции в Нижнем Тагиле

На 4 месяца закроют на ремонт улица Октябрьской революции в Нижнем Тагиле
На 4 месяца закроют на ремонт улица Октябрьской революции в Нижнем Тагиле
Сегодня, 13:29ТранспортФото: 1MI
С 28 марта по 1 июля 2022 года в Нижнем Тагиле будет перекрыта улица Октябрьской революции.

В частности, будет закрыто на ремонт два участка:

  • От пересечения улиц Серова и Грибоедова до пересечения улиц Циолковского и Октябрьской революции:
  • От пересечения улиц Октябрьской революции с автомобильной дорогой на улице Циолковского до улицы Газетная.
Фото:tagilcity.ru

Дорожные знаки должны быть установлены подрядчиком «Уралстроймонтаж» до 28 марта.

Напомним, 1 марта в Нижнем Тагиле возобновились работы по реконструкции моста на Циолковского. Подрядчик пообещал не перекрывать движения, выделяя для автомобилистов по очереди каждую из половин моста.

Напомним, реконструкция улицы Октябрьской революции осуществляется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Подрядчиком является ООО «Уралстроймонтаж». В марте также будут продолжаться работы на путепроводе. В частности, планируется прокладка кабелей и подготовка к строительству. Сейчас на мосту проводится устройство водопровода.

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