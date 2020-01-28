В Нижнем Тагиле из-за «Лыжни России» изменится схема дорожного движения
8 февраля в Нижнем Тагиле в период проведения XXXVIII лыжной гонки «Лыжня России-2020» с 8:00 до 18:00 будет изменена организация дорожного движения, сообщает администрация города.
По улице Гагарина будет установлено одностороннее движение транспорта от управления института испытания металлов до КПП предприятия «Поле». По дублеру автомобильной дороги будет действовать одностороннее движения по улице Гагарина от КПП «Поле» до Свердловского шоссе.
Для зрителей и участников соревнований будет курсировать транспорт. с 10:00 до 15:00 каждые 20-30 минут от торгового центра «DEPO» будет отправляться автобус на полигон и обратно.
Организаторы мероприятия убедительно просят владельцев автомобилей не нарушать правила дородного движения в отношении парковки. В местах расположения дорожных знаков «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор» будет осуществляться эвакуация припаркованных транспортных средств.
Желающие принять участие в лыжной гонке на полигоне института испытания металлов должны пройти регистрацию в районных администрациях до 3 февраля. Для участия в спортивном забеге «Лыжня России — 2020» необходимо оставить заявку на сайте ski66.ru до 8 февраля.