В Нижнем Тагиле из-за «Лыжни России» изменится схема дорожного движения

По улице Гагарина будет установлено одностороннее движение транспорта от управления института испытания металлов до КПП предприятия «Поле». По дублеру автомобильной дороги будет действовать одностороннее движения по улице Гагарина от КПП «Поле» до Свердловского шоссе.

Для зрителей и участников соревнований будет курсировать транспорт. с 10:00 до 15:00 каждые 20-30 минут от торгового центра «DEPO» будет отправляться автобус на полигон и обратно.

Организаторы мероприятия убедительно просят владельцев автомобилей не нарушать правила дородного движения в отношении парковки. В местах расположения дорожных знаков «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор» будет осуществляться эвакуация припаркованных транспортных средств.