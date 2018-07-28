682 нарушения ПДД выявлены в Нижнем Тагиле за 2 дня рейда

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Оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога» проходило с 23 по 25 июля в Нижнем Тагиле. За время рейда было выявлено 447 нарушений ПДД пешеходами и 235 нарушений правил водителями.
Сюжеты: Нижний Тагил
Для предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов сотрудники дорожной полиции с 23 по 25 июля провели рейд «Безопасная дорога».
За пару дней сотрудники полиции выявили 682 нарушения. Из них 447 нарушений совершили пешеходы, и 235 нарушений были установлены со стороны водителей. Также 4 водителя управляли автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
С несовершеннолетними участниками дорожного движения было проведено 60 профилактических бесед, сообщает отдел пропаганды ГИБДД.
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