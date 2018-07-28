682 нарушения ПДД выявлены в Нижнем Тагиле за 2 дня рейда

Для предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов сотрудники дорожной полиции с 23 по 25 июля провели рейд «Безопасная дорога».

За пару дней сотрудники полиции выявили 682 нарушения. Из них 447 нарушений совершили пешеходы, и 235 нарушений были установлены со стороны водителей. Также 4 водителя управляли автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.