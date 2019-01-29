1 513 нарушений ПДД выявлены в Нижнем Тагиле в ходе рейда «Безопасная дорога»

С 22 по 25 января в Нижнем Тагиле и Пригородном районе проходил профилактический рейд «Безопасная дорога». Сотрудники Госавтоинспекции выявили 1 513 нарушений ПДД. Со стороны пешеходов были допущены 523 нарушения. 5 человек находились на проезжей части дороги без цели перехода.

218 водителей не предоставили преимущество пешеходам. Сотрудники правоохранительных органов провели 70 профилактических бесед с детьми при нарушении ПДД.