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1 513 нарушений ПДД выявлены в Нижнем Тагиле в ходе рейда «Безопасная дорога»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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1 513 нарушений ПДД выявлены в Нижнем Тагиле в ходе рейда «Безопасная дорога»

Сегодня, 15:51ТранспортФото: Медиахолдинг 1Mi
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