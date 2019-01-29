1 513 нарушений ПДД выявлены в Нижнем Тагиле в ходе рейда «Безопасная дорога»
С 22 по 25 января 2019 года сотрудники ГАИ Нижнего Тагила выявили 1 513 нарушений ПДД.
С 22 по 25 января в Нижнем Тагиле и Пригородном районе проходил профилактический рейд «Безопасная дорога». Сотрудники Госавтоинспекции выявили 1 513 нарушений ПДД. Со стороны пешеходов были допущены 523 нарушения. 5 человек находились на проезжей части дороги без цели перехода.
218 водителей не предоставили преимущество пешеходам. Сотрудники правоохранительных органов провели 70 профилактических бесед с детьми при нарушении ПДД.
ГАИ напоминает автомобилистам о необходимости снизить скорость и остановиться, чтобы пропустить пешеходов при приближении к нерегулируемому пешеходному переходу. Кроме того, при повороте направо или налево водитель обязан пропустить пешеходов, информирует отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.
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