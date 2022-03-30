Установка световых арок началась на мосту через Тагильский пруд

Строители начали устанавливать световые арки на мосту через Тагильский пруд. Планируется, что в общей сложности их будет 16 штук.

Они будут располагаться по всей длине моста, а светильники направят на проезжую часть и опоры конструкции. Напомним, установкой освещения занимается компания из Екатеринбурга. В основу оформления входит концепция, которую тагильчане выбрали в 2018 году. Тогда многим понравились световые арки. Фото: TagilCity.ru Директор по развитию ООО «АльмакорГруп» Сергей Шуткин отмечал, что в предложении использовано оборудование последнего поколения, которое отличается сниженным энергопотреблением. Он уточнил, что система также позволит расширить возможности применения подсветки. В частности, можно будет регулировать яркость, цвет и интервалы работ всех 30 тысяч световых точек, создавать волны и прочее. Напомним, строительство моста через Тагильский пруд планируется закончить к 300-летию Нижнего Тагила. Общая стоимость работ составляет почти 4,3 миллиарда рублей. На данный момент опоры и надвижка полностью готовы. Также ведется работа по строительству подъездов.

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