Участок улицы рядом с ледовым городком в Нижнем Тагиле будет перекрыт с 1 декабря
Сегодня, 15:19ТранспортФото: TagilCity.ru
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С 1 декабря 2018 года по 31 января 2019 года в связи со строительством и работой ледового городка на Театральной площади в Нижнем Тагиле будет перекрыт участок улицы.
Сюжеты: Нижний Тагил
Ограничение движения будет на участке от проспекта Строителей, 4 до улицы Пархоменко.
В связи с новой схемой движения появятся дорожные знаки, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
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