Проезд в общественном транспорте Екатеринбурга подорожал до 32 рублей

Как уточнили в департаменте информационной политики, тарифы подвергались экспертизе. Более высокий из них это испытание не прошел, вот почему планка в 32 рубля и является экономически обоснованной. Решение о ее утверждении вступит в силу через 10 дней после официального опубликования решения РЭК в периодической печати.