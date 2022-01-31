Проезд в общественном транспорте Екатеринбурга подорожал до 32 рублей

Одна поездка в автобусе по свердловской столице будет обходиться дороже. Вместо былых 28 рублей в одну сторону каждый пассажир заплатит на 4 рубля больше. Но это все же меньше на 6 рублей, чем об этом ранее просили РЭК перевозчики.
Транспортники ждали, что тариф согласуют в размере 38 рублей за проезд в одну сторону. Однако этого не произошло. Представленную цифру, в которой учитывался и провоз багажа, экономисты сочли завышенной.
Как уточнили в департаменте информационной политики, тарифы подвергались экспертизе. Более высокий из них это испытание не прошел, вот почему планка в 32 рубля и является экономически обоснованной. Решение о ее утверждении вступит в силу через 10 дней после официального опубликования решения РЭК в периодической печати.